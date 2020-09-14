Соблюдающие ПДД тюменские водители заплатят за полис ОСАГО меньше

5 сентября вступило в силу указание Банка России, которое устанавливает предельные размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО, коэффициенты, а также порядок их применения. В соответствии с изменениями в законодательстве об ОСАГО, которые вступили в силу 24 августа 2020 года, страховые компании получили возможность дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска. Для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширился на 10% вверх и вниз.

Теперь тариф будет определяться в зависимости от факторов, характеризующих конкретного водителя. Среди них могут быть: нарушение правил дорожного движения, возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение и образование водителя, наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и другие. Это позволит страховщикам назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий – тем, кто водит рискованно. Каждая страховая компания будет самостоятельно определять набор таких факторов. При этом страховщики не вправе ставить размер базового тарифа в зависимость от национальности, вероисповедания, политических взглядов и должности автовладельца.

Страховые компании обязаны публиковать на сайтах полные списки факторов, которые влияют на их базовые тарифы, и калькуляторы для расчета стоимости полиса. Поэтому перед оформлением полиса ОСАГО автовладельцу имеет смысл сравнить предложения нескольких организаций.

Кроме того, изменены значения коэффициента возраст-стаж. Статистика показывает: чем меньше возраст и стаж водителя, тем чаще он становится виновником ДТП. Учитывая уровень риска, повышены коэффициенты для молодых водителей, снижены – для водителей возраста 50+. Например, для 22-летнего автолюбителя со стажем 3 года коэффициент возрастет на 4%, а для 59-летнего с большим стажем вождения – снизится на 3%.

Значения региональных коэффициентов также были уточнены. Практически во всех городах и населенных пунктах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов они снизились. Наибольшее снижение – в Тюмени и Сургуте – на 5%.

"Изменения не должны привести к росту средней стоимости ОСАГО. На рынке всегда присутствует конкуренция за хорошего клиента, поэтому страховщикам просто невыгодно повышать цену полиса. В 2019 году, когда тарифный коридор был расширен на 20%, средняя премия в целом по России снизилась на 4,8% по сравнению с 2018 годом. В Тюменской области средняя цена полиса ОСАГО за тот же период уменьшилась на 6%, в Югре – на 7%, на Ямале – почти на 9%", – подчеркнул заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Четверухин.