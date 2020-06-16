В почтовых отделениях Тюменской области доступно оформление полисов ОСАГО

Фото: Почта России

Специалисты Почты России реализовали уникальную технологию онлайн взаимодействия со страховыми компаниями. После заполнения информации оператор отправит запрос страховщикам и получит расчет страховой премии от разных страховых компаний, а клиент сможет выбрать оптимальный вариант. Партнеры Почты России: страховая компания Страховой Дом ВСК, "Согласие" и "Росгосстрах".

Для оформления Полиса потребуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, данные паспорта, транспортного средства (марка, модель, рег.№, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет. Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или фото с телефона.