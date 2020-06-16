В почтовых отделениях Тюменской области доступно оформление полисов ОСАГО

Специалисты Почты России реализовали уникальную технологию онлайн взаимодействия со страховыми компаниями. После заполнения информации оператор отправит запрос страховщикам и получит расчет страховой премии от разных страховых компаний, а клиент сможет выбрать оптимальный вариант. Партнеры Почты России: страховая компания Страховой Дом ВСК, "Согласие" и "Росгосстрах".
Для оформления Полиса потребуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, данные паспорта, транспортного средства (марка, модель, рег.№, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет. Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или фото с телефона.
"Почтовые отделения находятся в шаговой доступности для абсолютного большинства граждан России. Партнерство Почты России со страховыми компаниями предоставит возможность жителям сельских населенных пунктов оформить полис ОСАГО на месте, без необходимости выезжать за пределы своего населенного пункта, - отмечает заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков. – Почта России стремится наполнить отделения почтовой связи услугами, направленными на повышение качества жизни россиян, как в больших городах, так и в малых населенных пунктах".
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