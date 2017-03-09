Пьяный тюменец устроил ДТП на Мельникайте

Шесть человек получили травмы в пяти дорожных авариях, произошедших в Тюмени 8 марта, на дорогах региона в этот день никто не пострадал, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Утром на улице Николая Ростовцева из-за нарушения очередности проезда столкнулись Mitsubishi ASX и Daewoo Nexia, в результате чего водитель второго автомобиля получил травму головы.

По этой же причине ближе к обеду на пересечении улиц Тимуровцев и Мусы Джалиля столкнулись "Лада Калина" и внедорожник ZX Grand Tiger. Ушибы головы и грудной клетки получила пассажирка "Лады". Во внедорожнике травмы шеи у 8-летнего ребенка: он был пристегнут ремнем безопасности при помощи адаптера.

На улице Мельникайте столкнулись Hyundai Sonata, "Лада Калина" и Mitsubishi Lancer. Причиной аварии стало несоблюдение дистанции нетрезвым водителем первого автомобиля. Травму головы получила пассажирка "Лады".

В 6 часов утра в садоводческом обществе "Суходолье" водитель "Лада" 14-й модели, сбив 30-летнего мужчину, скрылся с места происшествия. Пешеход получил травму колена. Очевидцев происшествия и всех кто, располагает какой-либо информацией по данному факту, ГИБДД просит обратиться в отделение по розыску полка ДПС по тел. 794-686, 794-589.

Сотрудники Госавтоинспекции области за сутки отстранили от управления транспортом 24 нетрезвых водителя, причем четверо - повторно.