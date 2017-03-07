Пожарные Нефтеюганска обнаружили в сгоревшей квартире два трупа

По факту гибели двух мужчин Нефтеюганске межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре проводит проверка.

Установлено, что 6 марта 2017 года в одной из квартир жилого дома в 16-м микрорайоне Нефтеюганска произошел пожар. Потушив возгорание, пожарные обнаружили в помещении трупы двух мужчин без внешних признаков насильственной смерти.

Следователи совместно с дознавателями МЧС России произвели на месте происшествия первичные проверочные мероприятия. С целью установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Ханты-Мансийского отдела СКР.