В Тюменской области закрыли незаконную ледовую переправу

Незаконную переправу в Уватском районе в ходе патрулирования обнаружили вчера сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. В районе села Горнослинкино в запрещенном месте местные жители пересекали Иртыш пешком и на транспорте.
Незаконную переправу сотрудники МЧС поспешили закрыть: с помощью тяжелой техники там соорудили снежные завалы и установили запрещающие знаки.
Этой зимой в Уватском районе легально работают четыре переправы — по одной в райцентре и селе Тугалово и две в селе Демьянском, сообщают в пресс-службе МЧС.
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