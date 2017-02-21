В Тюменской области закрыли незаконную ледовую переправу

15:29 21 февраля 2017
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Фото: МЧС по Тюменской области

Незаконную переправу в Уватском районе в ходе патрулирования обнаружили вчера сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. В районе села Горнослинкино в запрещенном месте местные жители пересекали Иртыш пешком и на транспорте.

Незаконную переправу сотрудники МЧС поспешили закрыть: с помощью тяжелой техники там соорудили снежные завалы и установили запрещающие знаки.

Этой зимой в Уватском районе легально работают четыре переправы — по одной в райцентре и селе Тугалово и две в селе Демьянском, сообщают в пресс-службе МЧС.

Теги: ледовая переправа , безопасность , МЧС , запреты
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