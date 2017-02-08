Очищавших деньги мошенниц отправят в тюрьму

В Тюмени вынесли приговор двум женщинам, похищавшим деньги под предлогом снятия порчи.

В июле прошлого года их жертвой стала 90-летняя ветеран Великой Отечественной войны, у которой они украли полмиллиона рублей. Мошенницы подошли к пенсионерке на улице с вопросом об аренде комнаты в ее квартире. В беседе одна из них поведала, что на пожилой женщине есть порча, которую она в силах снять.

Ритуал проходил в квартире пенсионерки: она принесла все имеющиеся деньги — 500 тысяч рублей, которые сложили в простынь "для чистки". Одна из мошенниц отправила пожилую женщину на кухню за стаканом воды, а сама тем временем подменила деньги на обычную бумагу. Узелок с бумагой она забросила на шкаф, и пообещала вернуться на следующий день и развязать простынь с "очищенными" деньгами. Разумеется, навещать пенсионерку они и не собирались. Развязав узел, она поняла, что стала жертвой обмана.

Следствием установлено, что одна из мошенниц действовала и в одиночку. За месяц до этого она обманула еще двух женщин, завладев деньгами и золотыми украшениями на общую сумму 89 тысяч рублей.

В скором времени аферисток нашли и заключили под стражу. Оперативники отыскали несколько похищенных украшений и вернули их владелице. На съемной квартире одной из мошенниц нашли книги по магии.

Женщине, обманувшей трех человек, дали пять лет в колонии общего режима, ее напарница проведет там два года. В пользу ветерана войны суд взыскал с них полмиллиона рублей, сообщает областная прокуратура.