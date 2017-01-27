В Тюмени во время пожара в частном доме пострадали трое детей

Сильный пожар произошел сегодня рано утром в одноэтажном частном доме в переулке 5-й Степной в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, сообщение о происшествии поступило 05:00, пожарные прибыли на место через шесть минут, в 05:30 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 9 единиц техники, 28 человек личного состава, работали 3 звена газодымозащитной службы. В момент пожара в доме находилась шесть человек - две семьи, хозяева дома и гости.

"Трое взрослых и трое детей доставлены в ОКБ №1. В токсикологии находятся 2 женщины и трое детей с отравлением унарным газом и продуктами горения. Состояние удовлетворительное, они получили полный комплекс необходимой медицинской помощи и, возможно, сегодня будут выписаны. Один мужчина с ожогами 12% тела находится в ожоговом отделении, в реанимации, состояние тяжёлое. Помимо ожогов присутствует термоингаляционная травма", - прокомментировала ИИ "NewsProm.Ru" пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, одна из женщин, чтобы спасти детей, выкидывала их в снег из окна.

"Сгорел дом в 5 утра на переулке 5 степной, д.4. Женщина выкидывала своих маленьких детей (их двое) в окно на снег. Сейчас они с порезами находятся в больнице".

Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. Дом площадью 7 на 8,5 метров полностью поврежден изнутри. Точный ущерб устанавливается.

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