На Лесобазе изъяли партию суррогатного алкоголя

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В Тюмени на соблюдение законодательства об обороте этилового спирта местная прокуратура, полиция и Роспотребнадзор проверили продуктовый магазин в торговом центре "Универсал" (Камчатская, 34а).

На полках они обнаружили пищевые спиртосодержащие добавки "Коньяк" и "Пшеничная". Жидкости с 40%-ным содержанием этилового спирта продавались по 130 и 120 рублей за бутылку. На этикетках значилось, что это "100% натуральный продукт". При этом к полке с суррогатом был приклеен листок с сообщением "Не для употребления во внутрь! Опасно для здоровья!!!".

Согласно техническому регламенту реализовывать такие пищевые добавки в розницу нельзя. Кроме того, проведенная экспертиза показала, что в жидкостях была превышена концентрация сивушного масла.

Как сообщают в областной прокуратуре, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что торговля в продуктовом магазине осуществляется от имени предпринимательницы, которая умерла еще в 2014 году.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". 48 бутылок суррогатного алкоголя сняли с реализации.