На Лесобазе изъяли партию суррогатного алкоголя

В Тюмени на соблюдение законодательства об обороте этилового спирта местная прокуратура, полиция и Роспотребнадзор проверили продуктовый магазин в торговом центре "Универсал" (Камчатская, 34а).
На полках они обнаружили пищевые спиртосодержащие добавки "Коньяк" и "Пшеничная". Жидкости с 40%-ным содержанием этилового спирта продавались по 130 и 120 рублей за бутылку. На этикетках значилось, что это "100% натуральный продукт". При этом к полке с суррогатом был приклеен листок с сообщением "Не для употребления во внутрь! Опасно для здоровья!!!".
Согласно техническому регламенту реализовывать такие пищевые добавки в розницу нельзя. Кроме того, проведенная экспертиза показала, что в жидкостях была превышена концентрация сивушного масла.
Как сообщают в областной прокуратуре, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что торговля в продуктовом магазине осуществляется от имени предпринимательницы, которая умерла еще в 2014 году.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". 48 бутылок суррогатного алкоголя сняли с реализации.
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