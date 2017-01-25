Семь лет колонии дали тюменцу, виновному в гибели обручившейся пары

В Увате вынесли приговор 39-летнему тюменцу, по вине которого случилось смертельное ДТП.

В июле прошлого года на служебном автомобиле Toyota Hilux он отправился в командировку в село Демьянское Уватского района. Вечером 30 июля, в выходной день, к нему приехал погостить 12-летний сын. Мужчина, к тому времени уже прилично выпивший, решил покатать ребенка по окрестностям на рабочем авто.

Около половины второго ночи мальчик проголодался и отец повез его в придорожное кафе. Перед ними по той же полосе ехала Lada, за рулем которой была 53-летняя женщина. Приближаясь к повороту на вахтовый поселок, она заранее включила левый поворотник. Когда женщина начала маневр, нетрезвый мужчина пошел на обгон. Автомобили столкнулись, Lada отбросило на припаркованные на обочине жигули, а потом в кювет.

53-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью. Находившиеся в ее машине на заднем сиденье 21-летний парень и 19-летняя девушка скончались от полученных травм. В тот вечер они ехали из кафе, где сообщили матери парня, что в августе собираются пожениться.

Суд назначил мужчине семь лишения свободы в колонии-поселении и отстранил от вождения на три года. В марте 2015 года в Тюмени его уже лишали прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда мужчина скрыл от своего работодателя этот факт и продолжил работать водителем, используя права, полученные в 2007 году в Армении.