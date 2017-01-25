В Тюмени ночью сгорела пристройка к ТРЦ "Колумб"

Пожар в торгово-развлекательном центре "Колумб" на Московском тракте произошел во вторник вечером.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России, вызов поступил в 22:08, через шесть минут первые подразделения прибыли на место происшествия. В 22:38 пожар был локализован, в 22:49 - ликвидирован. В тушении участвовали 7 единиц основной техники, 6 единиц специальной техники, 27 человек личного состава, работали 4 звена газодымозащитной службы.

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Огонь повредил пристрой площадью 3,5 на 4,2 метра. По предварительной версии, причиной возгорания стало занесение открытого источника огня. Ущерб устанавливается.

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