Полицейские разыскивают обманутых продавцов

На днях в Тюмени оперативники задержали мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств.

Злоумышленник ходил по крупным магазинам и просил кассиров поменять ему мелкие купюры, как правило, достоинством сто рублей, на более крупную, например пятитысячную. Продавцы пересчитывали деньги и обнаруживали недостачу. Отвлекавший их мужчина забирал себе купюру достоинством пять тысяч рублей и часть мелких купюр, после чего скрывался.

Мошенника удалось задержать после того, как он вернулся в один из магазинов, где похитил деньги, за покупками. Его узнал сотрудник торговой точки и сообщил в полицию.

Полицейские установили, что подобным способом мужчина присваивал деньги в магазинах Ханты-Мансийска и Ивановской области. Есть вероятность, что он был причастен и к другим аналогичным преступлениям. Тех, кто стал жертвой мошенника или обладает какой-либо относящейся к делу информацией, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону (3452) 291-600 или 02.