Мошенники представляются полицейскими и требуют деньги за разбитую технику

Стражи правопорядка предупреждают жителей Тюмени о новой схеме мошенничества.

Злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками полиции. Они пускают в ход известный прием: говорят, что у вашего родственника или друга проблемы с законом, и предлагают решить их за деньги. Ранее мошенники часто использовали историю о том, что он стал виновником серьезного ДТП или совершил тяжкое преступление. Сейчас распрострается еще одна уловка: вашего близкого человека остановили для проверки документов, он начал дебоширить и разбил патрульному рацию, за которую вам надо заплатить. Как сообщают в пресс-службе УМВД, вчера у жителя Тюмени таким образом пытались выманить 26 тысяч рублей. Мужчина заподозрил неладное и сообщил обо всем в полицию. Сейчас стражи правопорядка ищут мошенников.

Тюменцам напоминают, что сотрудники органов внутренних дел ни при каких обстоятельствах не имеют права требовать у вас деньги. Если же ваш близкий в чем-то действительно замешан и его вина будет доказана, то вопрос о возмещении ущерба будет решаться через суд. Для выяснения обстоятельств вас пригласят в отдел полиции, стражи правопорядка не могут предложить вам встретиться на нейтральной территории.