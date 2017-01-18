В Тюмени мошенник похитил деньги у ветерана, представившись главврачом

Ветеран Великой Отечественной войны стал жертвой телефонного мошенничества.

Злоумышленник позвонил пациентке госпиталя для ветеранов войн и, представившись главным врачом одного из тюменских медучреждений, предложил консультацию кардиолога и выполнение врачебных назначений на дому в течение года за "символическую" цену. Такой суммы у женщины не оказалось, поэтому мошенник начал договариваться на оказание услуг за меньшие деньги и на более короткий срок. В результате тюменка перечислила 12 тысяч рублей на счет вымышленного врача, а его номер телефона на следующий день уже не работал. Женщина подала заявление в полицию, однако вероятность возврата денег в таких случаях мала.

В областном департаменте здравоохранения отметили, что чаще всего злоумышленники представляются врачами, приходящими на дом, специалистами фармацевтических компаний, совершают звонки от имени врачей, предлагая пройти обследование на дому. Жертвами такого мошенничества, как правило, становятся доверчивые пожилые люди.

Медики напоминают, что любые назначения препаратов и обследований определяет лечащий врач либо врач, которого пациенты вызвали из поликлиники на дом. В любой сомнительной ситуации специалисты советуют консультироваться с родственниками или звонить в поликлинику, чтобы уточнить правдивость поступления звонка.