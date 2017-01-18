Объявленный в розыск мужчина решил, что его больше не ищут

Житель Тюменской области, скрывавшийся от уголовного наказания, сам пришел в исполнительные региональные органы, чтобы получить лицензию на оружие.

В 2013 году мужчину приговорили к исправительным работам за оскорбление представителя власти. От исполнения приговора он уклонился. Тогда мировой суд сменил меру пресечения на лишение свободы, но осужденный предпочел скрыться, поле чего его объявили в федеральный розыск.

Рассудив, что прошло много времени и про наказание, вынесенное судом Сургутского района, забыли, мужчина подал заявление о выдаче лицензии на приобретение гладкоствольного охотничьего оружия в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Рассматривавшим его стражам правопорядка стало известно, что мужчина находится в розыске.

По телефону его пригласили в ведомство якобы для получения лицензии. Когда мужчина пришел, его задержали и доставили в дежурную часть полиции Голышманово, поместив в изолятор временного содержания для дальнейшего этапирования в СИЗО, сообщают в пресс-службе регионального управления Росгвардии.