В Тюмени задержали серийную воровку

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Тюменские полицейские задержали жительницу Заводоуковского района, которая числилась в розыске с лета прошлого года. 28-летнюю женщину подозревают в серии краж.

Как установили стражи правопорядка, вечером 3 августа она похитила в одном из гипермаркетов Тюмени вещи на общую сумму более 15 тысяч рублей, воспользовавшись невнимательностью продавцов.

31 августа в одной из тюменских гостиниц злоумышленница обокрала мужчину, с которым познакомилась накануне. Распивая с ним алкоголь, она заметила, что у него при себе есть крупная сумма денег. После того, как мужчина уснул, она похитила из его сумки 80 тысяч рублей и скрылась.

После этого женщина на какое-то время уехала в Сочи, когда же она вернулась в Тюмень, ее уже ждали оперативники.

Сейчас полицейские проверяют ее причастность к другим подобным кражам.