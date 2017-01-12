В Тюмени задержали серийную воровку

Тюменские полицейские задержали жительницу Заводоуковского района, которая числилась в розыске с лета прошлого года. 28-летнюю женщину подозревают в серии краж.
Как установили стражи правопорядка, вечером 3 августа она похитила в одном из гипермаркетов Тюмени вещи на общую сумму более 15 тысяч рублей, воспользовавшись невнимательностью продавцов.
31 августа в одной из тюменских гостиниц злоумышленница обокрала мужчину, с которым познакомилась накануне. Распивая с ним алкоголь, она заметила, что у него при себе есть крупная сумма денег. После того, как мужчина уснул, она похитила из его сумки 80 тысяч рублей и скрылась.
После этого женщина на какое-то время уехала в Сочи, когда же она вернулась в Тюмень, ее уже ждали оперативники.
Сейчас полицейские проверяют ее причастность к другим подобным кражам.
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