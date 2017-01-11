Хозяйка наркопритона скрывалась от полиции в реабилитационном центре

17:17 11 января 2017
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pixabay.com

Прокуратура и полицейские Тобольского района проверили расположенный в двадцати километрах от Тобольска центр социальной адаптации "Шаг на встречу", работающий с людьми с алкогольной и наркотической зависимостью.

Во время проверки стражи правопорядка установили, что в нем проживала женщина, которая скрывалась от суда и была в розыске за организацию наркопритона в Омской области. Постоялицу центра задержали и этапировали в Омск, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Теги: наркотики , розыск
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