Хозяйка наркопритона скрывалась от полиции в реабилитационном центре

Прокуратура и полицейские Тобольского района проверили расположенный в двадцати километрах от Тобольска центр социальной адаптации "Шаг на встречу", работающий с людьми с алкогольной и наркотической зависимостью.
Во время проверки стражи правопорядка установили, что в нем проживала женщина, которая скрывалась от суда и была в розыске за организацию наркопритона в Омской области. Постоялицу центра задержали и этапировали в Омск, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
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