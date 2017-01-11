В Тюмени задержали подозреваемого в разбойном нападении

В минувший понедельник утром в дежурную часть отдела полиции № 5 Тюмени поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что кто-то напал на него во дворе дома и, угрожая ножом, отнял телефон.

В скором времени оперативники вычислили и задержали грабителя. Им оказался ранее судимый тюменец 1992 года рождения. От потерпевшего молодой человек с ножом требовал денег, но их не оказалось, и он забрал у мужчины сотовый телефон и перчатки, избил его и скрылся.

Стражи правопорядка проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, сообщают в пресс-службе областного УМВД. Грабителю грозит до десяти лет тюрьмы.