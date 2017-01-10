Сводка ДТП: пожилая тюменка попала под колеса автобуса

Два пожилых пешехода получил серьезные травмы в дорожно-транспортных происшествиях в понедельник, 9 января.

В Тюмени 77-летняя пенсионерка была сбита автобусом MAN на улице Барнаульской. По предварительным данным, бабушка переходила улицу вне пешеходного перехода, она получила перелом ребер.

В Тобольске на улице Знаменского автомобиль Toyota сбил 80-летнюю женщину, переходившую улицу вне пешеходного перехода. У пострадавшей перелом и ушибы, сообщает пресс-служба ГИБДД области.

Еще двое тюменцев пострадали в авариях из-за неправильного выбора водителями дистанции. На улице Республики в районе дома №211 нетрезвый 35-летний водитель автомобиля Lifan нарушил правила дистанции и столкнулся с Toyota. В результате аварии пострадала 27-летняя пассажирка Toyota - медики подозревают у нее перелом шейного отдела позвоночника и ушиб.

На улице Широтной девятнадцатилетний водитель на автомобиле LADA Granta не смог выбрать безопасную дистанцию и столкнулся с иномарками KIA и Renault. В аварии пострадала 30-летняя водитель KIA, у нее ушибы.