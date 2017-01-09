Трех полицейских задержали в Югре за превышение полномочий

Следственный отдел Пыть-Яха расследует уголовные дела о превышении местными полицейскими должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

По версии следствия, 22 декабря 2016 года оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного дежурной части, а также исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Пыть-Яху в дежурной части применили к мужчине физическое насилие и наручники. Причем задержан он был за административное нарушение. В этот же день, при отсутствии законных оснований, они поместили другого мужчину в камеру для административно-задержанных лиц и надели на него наручники. Через некоторое время мужчину отпустили, протокол о совершении им правонарушения не составлен, сообщает пресс-служба СКР по Ханты-Мансийскому округу.

Сотрудникам полиции предъявлено обвинение. По ходатайству следователя и решению суда двое заключены под стражу. Третий обвиняемый задержан позднее, ходатайство об его аресте направлено в суд.

По уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обстоятельства совершенных преступлений выясняются. Следствием изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, необходимая служебная и иная документация, установлены и допрошены потерпевшие лица, а также свидетели, в том числе сотрудники полиции. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется отделом собственной безопасности УМВД России по округу.