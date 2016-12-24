Госохотуправление Тюменской области ведет борьбу с нарушителями

Около 590 тысяч рублей поступило в бюджет в результате взыскания штрафов сотрудниками Госохотуправления Тюменской области за 11 месяцев 2016 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ведомства Алексей Охрименко.

"С начала года проведено около двух тысяч плановых рейдовых осмотров. Государственные инспекторы и местные сотрудники правоохранительных органов возбудили 743 административных дела, к ответственности привлечены 729 граждан. Общая сумма назначенных штрафов составила 612 тысяч рублей", - рассказал Алексей Охрименко.

Жертвами браконьеров стали 111 диких животных, большинство из которых – косули. За незаконную охоту осуждены 20 человек.

Замначальника управления также отметил, что 2016 год оказался более спокойным по ветеринарно-эпидемиологической обстановке: мероприятий по регулированию численности животных, например лис и собак из-за бешенства, проводилось гораздо меньше, чем в предыдущем году.

Значительно увеличилась в 2016 году численность медведей. Это обусловлено, прежде всего, антропогенными факторами – пожары в соседних регионах заставили животных сменить место обитания и перейти в наши леса. "Однако добыча на этого зверя сократилась. Надо иметь специальные навыки охоты на медведя, как и на волка. Наиболее популярными у охотников остаются утка, лисица и енот", - пояснил он.