19
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 18 ноября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

15:30, 19:30 - инклюзивный спектакль "Дежавю". Драмтеатр, улица Республики, 129. Вход бесплатный, подробности здесь.

19:00 - "Отава Ё". КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Билеты здесь.

19:00 - Егор Крид. Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Игорь Губерман: "Новые и старые гарики". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:30 - Данила Поперечный: "СПЕШЛ фо КИДС".  ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству; 14:00 - заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. Гордума, улица Первомайская, 20.

14:00-17:30 - деловой форум "ВТБ: Синергия Бизнеса и Власти". Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1824 году произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение — уровень воды в Неве поднялся на 4,14 м выше ординара.

В 1919 году в Петрограде открылся  Дом искусств.

В 1942 году началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.

В 1986 году в СССР принят Закон об индивидуальной трудовой деятельности.

Теги: история , концерты , повестка , спектакли
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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