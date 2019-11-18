ДЛЯ ВСЕХ
15:30, 19:30 - инклюзивный спектакль "Дежавю". Драмтеатр, улица Республики, 129. Вход бесплатный, подробности здесь.
19:00 - "Отава Ё". КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Билеты здесь.
19:00 - Егор Крид. Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Игорь Губерман: "Новые и старые гарики". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Данила Поперечный: "СПЕШЛ фо КИДС". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству; 14:00 - заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. Гордума, улица Первомайская, 20.
14:00-17:30 - деловой форум "ВТБ: Синергия Бизнеса и Власти". Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1824 году произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение — уровень воды в Неве поднялся на 4,14 м выше ординара.
В 1919 году в Петрограде открылся Дом искусств.
В 1942 году началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.
В 1986 году в СССР принят Закон об индивидуальной трудовой деятельности.
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