ДЛЯ ВСЕХ
10:00-17:00 - Инфотех-2019. Технопарк, улица Республики, 142. Программа здесь.
19:00 - спектакль "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "За двумя зайцами". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Искусство самообороны" / The Art of Self-Defense (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - ИНФОТЕХ-2019. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
14:00-17:00 - приёмка дворов после благоустройства по адресам: улица Льва Толстого, 3 (14:00), Садовая, 135а (14:30), Московский тракт, 159 (15:30), Ставропольская, 3 (16:10), Мира, 2в (17:00).
18:30 - защита проектов-участников "Модульной школы" в мультицентре "Моя территория", улица Ванцетти, 1.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1758 году основан 1-й Московский медицинский институт, ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени Ивана Сеченова.
В 1851 году запущена телеграфная служба между Лондоном и Парижем.
В 1872 году вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Николаевича Толстого.
В 1928 году на базе лаборатории по изучению мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта в Москве создан Институт мозга.
В 1971 году состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата; первый искусственный спутник Марса ("Маринер-9", США).
В 1989 году в СССР введён суд присяжных при слушании дел о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь.
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