ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 – "Как на Машу зубки обиделись"; 12:00 - "Цветик-семицветик.ru". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Шепот сердца прерий". "Космос", улица Республики, 169А. Подробности, билеты здесь.
12:30 – "Ёжик, Медвежонок и дырпыр"; 15:00 - "Ромео и Джульетта". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:00 - итальянский цирк "Слоны и Тигры". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 – выставка 80 лучших предприятий "Тюменская марка" и семейный праздник. Спорткомплекс "Центральный", улица Орджоникидзе, 60. Вход свободный.
15:00 – "Театр изнутри"; 18:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 – "Золотая коллекция "Per Aspera". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Владимир Винокур и его Театр пародий. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - полуфинал региональной лиги "Запсиб". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Билеты здесь.
19:00 - спектакль "Августовские любовники". Мастерская современного танца, улица 30 лет Победы, 60а. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1982 году КНР объявила, что численность населения "поднебесной" превысила миллиард.
В 1984 году введена в действие Байкало-Амурская магистраль.
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