ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Мозгобойня без правил". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - вечер одноактных хореографических спектаклей "НеКонтемп". МТЦ "Космос", улица Респуьлики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Цифровой контур здравоохранения региона: достижения и планы в рамках реализации Национального проекта". Участники: Алексей Немков – начальник управления департамента здравоохранения Тюменской области, Артур Усманов - директор ГКУ ТО "ЦИТТО", Ольга Дурегина – главврач Городской поликлиники №8. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 1. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43.
13:00 - совещание с участием представителей Единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ с тюменскими застройщиками. Тема совещания – перевод проектов жилищного строительства на работу по счетам эскроу. ГУС, улица Некрасова, 11, этаж 4. Аккредитация по тел. 8 (3452) 49-01-22.
15:00 - субботник в сквере Журналистов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1836 году в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала "Современник", основанный Александром Сергеевичем Пушкиным.
В 1965 году в космос запущен первый советский спутник связи "Молния-1".
В 1985 году на пленуме ЦК КПСС провозглашён курс на проведение перестройки.
В 2007 году во многих странах мира по инициативе ООН началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.
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