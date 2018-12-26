ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 13:00, 16:00 - "Сказки 1001 ночи"; 11:00, 14:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:00, 17:00 - "Новогодний теремок", игровая программа и мини-спектакль для малышей. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - спектакль "День рождения Снегурочки". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.
19:00 - Международный рождественский фестиваль в костеле: рождественское настроение с музыкой в исполнении замечательных музыкантов из Германии, Испании и России, улица Ленина, 7. Места ограничены, их можно забронировать по тел. 8-905-826-85-21 (смс, вайбер, вотцап).
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - муниципальный конкурс по робототехнике "Робофест". Гимназия №21, улица Орджоникидзе, 49. Тел. 8-982-943-31-21.
19:00 - открытие Года театра. Учреждение ежегодной премии, поздравление театров-студий. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Тел. 8-922-079-09-00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 537 году торжественно освящён Собор святой Софии в Константинополе.
В 1932 году в СССР введена единая паспортная система, образование паспортно-визовой службы.
В 2004 году зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.
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