ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 15:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 13:30, 16:00 - "Сказки 1001 ночи"; 11:00, 13:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:00, 17:00 - "Новогодний теремок", игровая программа и мини-спектакль для малышей. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Новогодняя мультсимфония". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ансамбль "Barocco". Гендель. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00, 21:00 - VR-спектакль "В поисках автора". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - очередное заседание Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.
16:00 - областной конкурс "Спортивная элита – 2018". Церемония награждения призеров и лауреатов конкурса. Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", улица Валерии Гнаровской, 1. Тел. (3452) 685-871.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1759 году в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твёрдую ртуть.
В 1946 году в СССР под руководством Игоря Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
В 1991 году — отставка Михаила Горбачёва с поста президента СССР. Официально наименование РСФСР изменено на Российская Федерация (Россия).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru