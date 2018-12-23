ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 15:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 13:00, 16:00 - "Сказки 1001 ночи"; 11:00, 13:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - награждение лауреатов премии имени Виктора Ивановича Муравленко с участием замгубернатора Ларисы Теплоуховой и депутатов регионального парламента. Большой зал Тюменской облдумы, улица Республики, 52.
16:00 - онлайн-трансляция пресс-брифинга, посвященного завершению дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев "Лидеры России". В ходе мероприятия организаторы подведут итоги заочного отбора, представят состав полуфиналистов каждого федерального округа и расскажут о нововведениях, коснувшихся содержания очного этапа. Посмотреть можно здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1777 году капитан Джеймс Кук и его корабли "Резольюшн" и "Дискавери" открывают остров, который 2 января Кук называет островом Рождества.
В 1914 году — негласное перемирие на Западном фронте Первой мировой войны.
В 1942 году Наркомпрос РСФСР издал приказ об обязательном употреблении буквы "Ё".
В 1951 году Ливия провозглашена независимым суверенным государством — Соединённым Королевством Ливия во главе с королём Идрисом I.
В 1982 году состоялся первый полёт опытного образца военно-транспортного самолёта Ан-124 "Руслан".
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