27
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 26 ноября 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - 11:00 - благотворительный завтрак "Щедрый вторник" для мам. Участницы поговорят о психологии, бизнесе, как найти любимое дело и исполнять желания. Можно приходить с детьми. Кафе "Андерсон", улица Полины Осипенко, 73/4. Предварительная регистрация на мероприятие по тел. +7-922-265-89-98.

19:00 - Русский народный хор имени Пятницкого. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Мизери". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Анна Франк", "Академия смеха". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

13:00 - танцевально-образовательная площадка "Контекст". МТЦ "Космос",улица Республики, 165А. Тел. 8-922-079-09-00.

14:00 - заседание Общественного совета при Департаменте АПК Тюменской области, улица Хохрякова, 47, 3 этаж, зал заседаний. Тел. (3452) 46-21-32, 8-906-826-91-45, PurtovaOA@72to.ru

27-30 ноября - открытое первенство Тюменской области по фигурному катанию. Каток "Прибой", пр. Борцов Октября, 2а, стр.1. Тел. +7(3452) 69-34-55.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1730 году Сенат России издал указ "О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей"

В 1895 году Альфред Нобель подписал своё завещание, по которому бóльшая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии.

В 1971 году советская космическая станция "Марс-2" достигла Марса, доставив на эту планету капсулу с вымпелом, на котором был изображен герб СССР. Аппарат при посадке разбился, но все-таки стал первым предметом с Земли, оказавшимся на поверхности Марса.

Теги: журналисты , история , повестка , пресс-конференции , СМИ , спектакли
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