ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход свободный.
19:00 - матч ФК "Тюмень" - СКА "Хабаровск". Стадион "Геолог", улица Коммуны, 22.
19:00 - комедия "Спектакль "Двое в лифте, не считая текилы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 -лекция "Искусство Америки". Лекция Олега Фёдорова об истории развития американского искусства ХХ века, начиная с Томаса Иткинса и "Школы мусорных вёдер" и заканчивая представителями абстрактного экспрессионизма, минимализма, поп-арта и Баскией. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
20:00 - "Не надо стесняться: легкая киноэротика": "Нимфоманка: Часть 2"/ Nymphomaniac: Vol. II (2013). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - подведение итогов конкурса "Лучшее достижение в строительной отрасти -2017". ГУС, улица Некрасова, 11. Аккредитация по email hozhaevaMV@72to.ru, тел. 8 (3452) 49-01-22.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1628 году голландцы захватили у берегов Кубы испанские корабли с 80 тоннами серебра.
В 1899 году американский изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник.
В 1914 году различные фракции Государственной Думы Российской империи заключили Священный союз на период первой мировой войны.
В 1919 году в Тюмени установлена советская власть.
В 1932 году в СССР разрешён труд женщин на шахтах.
В 1941 году Иосиф Сталин назначен главнокомандующим советской армией.
В 1955 году Египет обязался поставлять в СССР и Румынию хлопок в обмен на нефть.
В 1966 году в Китае объявлено начало культурной революции.
В 2000 году учёные Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.
В 2000 году в переходе на Пушкинской площади Москвы сработало самодельное взрывное устройство, эквивалентное 800 грамм тротила. Во время взрыва погибли 13 человек и ещё 118 получили ранения.
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