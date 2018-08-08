8
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 07 августа 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход свободный.

19:00  - матч ФК "Тюмень" - СКА "Хабаровск". Стадион "Геолог", улица Коммуны, 22.

19:00 - комедия "Спектакль "Двое в лифте, не считая текилы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:30 -лекция "Искусство Америки". Лекция Олега Фёдорова об истории развития американского искусства ХХ века, начиная с Томаса Иткинса и "Школы мусорных вёдер" и заканчивая представителями абстрактного экспрессионизма, минимализма, поп-арта и Баскией. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

20:00 - "Не надо стесняться: легкая киноэротика": "Нимфоманка: Часть 2"/ Nymphomaniac: Vol. II (2013). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - подведение итогов конкурса "Лучшее достижение в строительной отрасти -2017". ГУС, улица Некрасова, 11. Аккредитация по email hozhaevaMV@72to.ru, тел. 8 (3452) 49-01-22.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1628 году голландцы захватили у берегов Кубы испанские корабли с 80 тоннами серебра.

В 1899 году американский изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник.

В 1914 году различные фракции Государственной Думы Российской империи заключили Священный союз на период первой мировой войны.

В 1919 году в Тюмени установлена советская власть.

В 1932 году в СССР разрешён труд женщин на шахтах.

В 1941 году Иосиф Сталин назначен главнокомандующим советской армией.

В 1955 году Египет обязался поставлять в СССР и Румынию хлопок в обмен на нефть.

В 1966 году в Китае объявлено начало культурной революции.

В 2000 году учёные Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.

В 2000 году в переходе на Пушкинской площади Москвы сработало самодельное взрывное устройство, эквивалентное 800 грамм тротила. Во время взрыва погибли 13 человек и ещё 118 получили ранения.

Теги: журналисты , история , повестка , СМИ
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