14
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 13 мая 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "Играй, гармонь!" Анастасия и Захар Заволокины. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 - курс воркшопов и встреч "Эковолонтерство для всех". Знаниями поделятся опытные эковолонтеры и активисты из добровольческого движения "Круговорот", Добровольческого Молодежного Центра "GREEN HELPERS", опытные зооволонтеры приюта "Лучший друг". Центр "Дзерзинец", улица Ватутина, 6. Регистрация здесь.

19:30 - кинопоказ: "Погружение" /Submergence (2017) . Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1878 году запатентовано название "вазелин" запатентовано как торговая марка. Это средство изобрёл эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.

В 1900 году в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер.

В 1918 году на экраны РСФСР вышел фильм Якова Протазанова "Отец Сергий" с Иваном Мозжухиным в главной роли.

В 1941 — В Париже немецкими нацистами арестованы 3600 евреев.

В 1955 году СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия подписали в Варшаве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В 2009 году запущен на орбиту телескоп "Гершель", названный в честь британского астронома Уильяма Гершеля.

Теги: повестка
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