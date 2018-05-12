[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:30 - "Сказки бабушки Совы"; 11:00 - "Карлик Нос". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня", 14:00 - "Мещанин-дворянин". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 16:00 - спектакль "Приключения подводных жителей". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - весенняя "Гармония". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Билеты здесь.
18:00 - "Смешные деньги", подробности, билеты здесь; премьера "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Спектакль-квартирник". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт Jazz Street - Brazilian Love Affair. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:30 - Jazz Quartet. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1667 году на заседании церковного собора в Москве были осуждены старообрядцы.
В 1754 году вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Петербурге первого в России банка.
В 1836 году началось строительство первой в Российской империи железной дороги по маршруту Санкт-Петербург — Царское Село — Павловск.
В 1857 году из-за нелепых слухов о том, что упадут высокие дома, парижане в панике покинули город.
В 1895 году Указом Николая II на вооружение русской армии принимаются солдатская и офицерская модификации револьвера системы Нагана. В этот же день в США сгорела лаборатория изобретателя Николы Теслы. В огне погибли журналы с записями многих экспериментов и исследований.
В 1913 году в Петербурге совершил первый полёт первый в мире 4-моторный самолёт "Русский витязь" (общая масса около 5 000 кг), построенный на Русско-Балтийском заводе по проекту авиаконструктора И. И. Сикорского. На его базе вскоре был создан более совершенный воздушный гигант "Илья Муромец", который использовался во время первой мировой войны.
В 1920 году в Манчестере на конференции врачей-дантистов сахар назван главной причиной болезни зубов, для избежания пагубных последствий рекомендовалось после сладостей пить сухое шампанское.
В 1930 году убит последний дикий сумчатый волк.
В 1934 году на первом заседании комиссии по приёму в члены Союза советских писателей членский билет № 1 выдан Макиму Горькому. Принята первая группа писателей: А. Безыменский, Г. Никифоров, А. Караваева, К. Зелинский, Б. Ясенский, Б. Иллеш, А. Глебов, И. Ильф, Е. Петров, В. Киршон, М. Герасимов, А. Свирский. В этот же день арестован Осип Мандельштам.
В 1950 году в английском Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата "Формулы-1". Победителем стал итальянский автогонщик Джузеппе Фарина, он же по итогам сезона стал первым чемпионом "Формулы-1".
В 1982 году с космодрома Байконур осуществлён запуск советского пилотируемого космического корабля Союз Т-5. Это была первая основная пилотируемая советская космическая экспедиция к орбитальной научной станции "Салют-7".
В 1991 году начала регулярное вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК).
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