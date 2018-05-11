12
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 11 мая 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

9:00 - акция "Сажаем лес!" Сбор на парковке у ДК "Строитель" (Республики, 179). Посадка в районе деревни Мулаши. Ограничение по возрасту: 16+. Подробности здесь.

9:00 - "Велогон". Место сбора - парковка ЖР "Преображенский", улица Протозанова, 10 (со стороны Губернской). Подробности здесь.

11:00 - "Волшебный горшочек", 12:00 - "Рыжий чулок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

11:00, 16:00 - спектакль "Приключения подводных жителей". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

11:30, 14:00, 16:30 - космическая сказка "Волшебный мир планеты Алькор". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

15:00 - "Будем знакомы?!" Тюменский филармонический оркестр. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

17:00 - VR-спектакль "В поисках автора". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Этюд в ритмах весны". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

18:00 -премьера "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Господин, который платит". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Курара". "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

19:30 - Интерактивный кинопоказ с обсуждением "НеЗнаюФильм-2". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1570 году в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество.

В 1731 году началось судоходство по Ладожскому каналу. Этот канал стал третьей по масштабу стройкой эпохи Петра I после Санкт-Петербурга и Кронштадта.

В 1944 году полным освобождением Крыма завершилась Крымская наступательная операция советских войск.

В 1949 году СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.

В 1993 году Эстония принята в Совет Европы.

В 1998 году президент России Борис Ельцин впервые выступил в Интернете и в течение 30 минут ответил на 14 вопросов, поступивших из разных стран мира.

В 2002 году на космодроме Байконур в результате обрушения крыши корпуса полностью уничтожен советский космический корабль Буран.

В 2004 году В Англиканской церкви введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека нового прихода, который существует исключительно в сети.

В 2010 году запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в Интернете домен на кириллице.

 

Теги: повестка
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