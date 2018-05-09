[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
19:00 -"Гроза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Мой Свободный Университет": "Об устройстве символистского текста Андрея Белого". Лектор - кандитфилологических наук Андрей Заплатин. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - Standup-шоу -"Открытый микрофон" в "Доме Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
21:00 -Jazz Street в простобаре "Еда", ул. Кирова, 26. Вход свободный. Подробности здесь.
21:00 - бесплатные музыкальные вечера в отеле Vostok: Павел Соколов (саксофон). Улица Республики, 159, центральный холл.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:30-12:30 - акция "Я – донор" в ТюмГУ. Донор-мобиль будет работать во внутреннем дворе Института психологии и педагогики.Проезд 9 Мая, 5. Тел. 8-932-200-17-91.
16:00 - "Job-кафе": "Мое завтра начинается уже сегодня". Кафе "Ассорти" , улица Пермякова, 1. Тел. 27-33-67, 8-902-813-43-77 - Светлана Юрьевна Садырина, начальник отдела информационного обеспечения ЦЗН Тюмени и Тюменского района.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1503 году испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановы острова.
В 1706 году спущен на воду первый военный корабль, построенный в Адмиралтействе в Петербурге.
В 1883 году указом императора Александра III бело-сине-красные цвета были объявлены национальными цветами России. В этот же день в Москве зажглись первые 22 электрических дуговых фонаря.
В 1906 году открылось первое заседание 1-й Государственной Думы России.
В 1932 году в Ленинграде завод "Коминтерн" выпустил первые 20 советских телевизоров.
В 1941 году на реактивном истребителе Мессершмитт Me.163 впервые преодолён рубеж 1000 км/ч. Точная скорость самолёта составила 1003,9 км/ч. Рекорд продержался до 1947 года.
В 1960 году американская атомная лодка "Тритон" завершила первое подводное кругосветное путешествие, длившееся 84 дня.
В 2005 году на площади Свободы в Тбилиси осуществлена попытка теракта. Гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил гранату в сторону трибуны, на которой находились Джордж Буш и Михаил Саакашвили. Граната не взорвалась.
В 2008 году активизировался крупнейший вулкан Европы — Этна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года.
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