[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
Празднование Дня Победы
9:30 - Плац-парад военного оркестра ТВВИКУ. 10:00 - торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона и горожан "Салют, Победа!" Центральная площадь, улица Республики.
9:30 - митинг памяти "Вечная память". Площадь ДК "Поиск", улица Александра Пушкина, 10.
С 12:00 - уличные программы на Цветном бульваре, у Технопарка (улица Республики, 142), с 13:00 - в Комсомольском сквере и Сквере Депутатов (Олимпийская, 9).
С13:00 - открытая городская велогонка. Горка перед ТИУ - Коммунистическая–Ямская–Казанская–Луначарского–Ленина.
13:30 - заплыв моржей по Туре. Левый берег реки от опоры Пешеходного моста.
13:30 - легкоатлетическая эстафета по улицам города. От музея до пешеходного моста по улицам Семакова–Челюскинцев–Первомайская–8-е Марта–Орджоникидзе–8 марта–Первомайская–Челюскинцев–Республики, 9–Красина–Перекопская.
14:00 - праздничная программа "Победный май". Сквер "Казачьи луга", ул. Домостроителей, 22.
14:00 - танцевальная программа для ветеранов и жителей города "Майский вальс". Цветной бульвар, ул. Герцена, 87
23:00 - фейерверк "Салют победы". Набережная Туры, фанерный завод.
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15:00 - пешеходная экскурсия "Тайны военной Тюмени". Отправление от улицы Перекопской, 5. Подробности здесь.
18:00 - спектакль "Авдотьины сны". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - киномарафон современных фильмов о Второй Мировой. Вход свободный. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1911 году русский учёный Борис Розинг провёл первую в мире телевизионную передачу.
В 1913 году на экраны Франции вышел фильм "Фантомас" — первая в длинном ряду экранизация похождений зловещего преступника.
В 1944 году войсками 4-го Украинского фронта освобождён Севастополь.
В 1945 году в 0:43 по московскому времени (8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени) в районе Берлина Карлсхорсте генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который подтвердил время прекращения огня — 9 мая в 01:01 по московскому времени (8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени).
В 1946 году Ленинграде после войны и реставрации открыт Государственный Русский музей. В 1960-м - мемориал в память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище.
В 1995 году в Москве открыт мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе (автор — Зураб Церетели) и памятник Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову неподалёку от Государственного Исторического музея.
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