[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - встреча "Секреты тех, кто смог". "Отправиться в другую страну как турист легко, но прожить там как местный житель сложнее, однако этот опыт точно изменит твою жизнь", отмечают организаторы. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1 . Подробности здесь. Вход бесплатный.
19:00 - "Крейцерова соната". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - кинопоказ: "Большая игра" / Molly's Game (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
23:00 - Big Deal: хип-хоп команда с новой, но уже успевшей наделать много шума вечеринкой. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Вход свободный, подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Торжественно-мемориальные церемонии "Памяти погибших за Победу в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.": 11:00 - мемориальный комплекс "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время", улица Водопроводная, 38; 11:30 - мемориальный комплекс "Вечный огонь", Историческая площадь, улица Ленина, 2; 12:00 - мемориальный комплекс "Память", улица Республики, 142.
13:00 - закладка "Аллеи героев" в рамках Всероссийской акции Молодёжки ОНФ. Рощинское шоссе, 18 в районе 7 корпуса аграрного университета. Аккредитация по тел.: +7-902-623-24-44.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1713 году столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.
В 1886 году впервые производится Coca-cola — напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.
В 1945 году в пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. В США и во многих странах Западной Европы отмечают День Победы.
В 1960 году установлены дипломатические отношения между Кубой и СССР.
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