5
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 04 мая 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Озорной Гусенок"; 11:00 - "Три поросенка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 "Ёжик, Медвежонок и дырпыр". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - концертная программа белорусских коллективов "От героев былых времен". Клубный зале ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Вход свободный.

14:00 - "КонцептХаб": лекция Константина Сёмина "Социализм VS Капитализм". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Регистрация здесь.

18:00 - "Это Тюмень, детка!" Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - гала-концерт конкурса "Солист оркестра". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Бальзаминов". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

12:00 - авторская экскурсия "Чтобы помнили…" от гидов-волонтеров 55+. Площадь Памяти. Тел. 8 (3452) 64-66-62 - Екатерина Николаевна Моисеенко.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1891 году в Нью-Йорке открылся концертный зал Music Hall (сейчас Карнеги-холл); дирижёром первого концерта на открытии был Петр Чайковский.

В 1921 году во Франции впервые представлены духи "Chanel No. 5".

В 1927 году на Волховской ГЭС прошёл пуск первого советского генератора.

В 1942 году в США введены карточки на сахар.

В 1951 году в Великобритании показан первый компьютер, созданный специально для игры.

В 1975 году с конвейера Ленинградского производственного объединения "Кировский завод" сошли первые 300-сильные тракторы К-701.

В 1988 году состоялась первая телетрансляция с вершины Эвереста.

В 2000 году ущерб от нового компьютерного вируса "I love you" составил только в Северной Америке миллиард долларов.

Теги: повестка
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