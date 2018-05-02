[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Крейцерова соната"; "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - торжественная церемония развода караулов и показательные выступления с шашками и карабинами. Мемориал "Скорбящая мать и молодой воин".
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - совещание директоров учреждений, подведомственных гордепартаменту по спорту и молодежной политике. В повестке - комплектование классов предпрофессиональной подготовки, соблюдение требований противопожарной безопасности на объектах, итоги XVIII городского конкурса летних вариативных программ. СДЮСШОР №4, улица Энергетиков, 30/3
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1904 году американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.
В 1906 году Николай II объявил русский, финский и шведский языки официальными языками в Финляндии.
В 1932 году — первый полёт летающей лодки МБР-2 Г. М. Бериева.
В 1999 году разрушительный ураган опустошил юго-восточную часть города Оклахома-Сити и множество пригородов. Погибли 36 человек. Материальный ущерб составил более миллиарда долларов.
В 2006 году около Сочи упал в море пассажирский самолёт А320 армянской авиакомпании "Армавиа", выполнявший рейс Ереван-Сочи. На борту находились 113 пассажиров.
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