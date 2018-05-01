[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Красная Шапочка"; 11:00 - "Муха-Цокотуха". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Снежная королева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Убить полюбовно", театр "Мимикрия". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - трио имени Арама Хачатуряна. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - кинопоказ: "Тебя никогда здесь не было" / You Were Never Really Here (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1703 году в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию.
В 1857 году патент на проект самолёта с паровым двигателем, тянущим винтом и трёхколёсным шасси выдан Ф. Дю Тамплю.
В 1935 году СССР и Франция подписали договор о взаимопомощи.
В 1945 году командующий обороной Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции Берлина.
В 1952 году - начало новой эры в пассажирской авиации. В первый рейс Лондон—Иоганнесбург отправился реактивный самолёт "Комета" с 36 пассажирами на борту.
В 2004 году памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в Трептов-парк. Осенью 2003 года памятник был разобран и увезён на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошёлся германской казне в 1,5 млн евро.
В 2011 году спецслужбы США ликвидировали террориста № 1 Усаму бен Ладена.
В 2014 году в одесском Доме профсоюзов произошел пожар.
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