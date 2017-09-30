ДЛЯ ВСЕХ
10:00 – спектакли для детей "Кот, дрозд и петушок", 12:00 - "Иван Царевич и серый волк". "Коляда-театр" и Центр Современной драматургии. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Волк и семеро козлят". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - 18:00 – день открытых дверей в ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.
12:00, 16:00 - цирк зверей. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
14:00 - ENGLISH MOVIE CLUB - просмотр фильмов на английском языке с последующим обсуждением. Частный кинотеатр "Киноман", улица Малыгина, 90. Регистрация здесь.
15:00 - концерт органной музыки "Ave Maria". Римско-католическая церковь св. Иосифа, улица Ленина, 7. Подробности здесь.
15:00 – трагикомедия "Нежность", 18:00 - "В душе хороший человек". "Коляда-театр" и Центр Современной драматургии. 18:30 - "Мастерская КиноLook ", Новая Волна Уральского Кинематографа. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - Открытый турнир Тюменской области по бодибилдингу. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Билеты здесь.
18:00 – встреча "Креативный бизнес в Тюмени, или Как Димон лайки набирает". Спикер – руководитель креативного агентства "Fol'ga", директор первой школы SMM в Тюмени перваяшколасмм.рф Дмитрий Петрулёв. Медиаполис, улица Чернышевского, 2А/12. Регистрация здесь.
19:30 - фильм Тайка Вайтити: "Охота на дикарей" (2016), комедия, драма, приключения. "Fabric Bar" , улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - Край Оренбургский, край казачий. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Одолжите тенора". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - фестиваль итальянского кино NICE: "Быстрая как ветер". КЗ "Премьер", улица 50 Лет ВЛКСМ, 63. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - начало фестиваля "Ноль Плюс". Американский докфильм "Школа911". Творческая встреча с режиссером Тимом Уорреном из США. Вместе с режиссером в Тюмень приедут сотрудники американского посольства. В 17:00 зрителей ждёт доброе семейное кино от немецких режиссеров. На просмотры приглашены представители немецкой диаспоры Тюмени. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности у Светланы Романовской, тел. 8-908-88-93-048.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1452 году в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга — Библия.
В 1809 году в Форт Уэйн США подписали договор с индейцами, которые уступали 3 миллиона акров своей земли американцам.
В 1882 году в американском городке Эпплтон (штат Висконсин) на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция, раздающая электричество множеству потребителей (по системе Эдисона). Динамо-машина, приводимая в движение водяным колесом, вырабатывала мощность 12,5 кВт. Построенная владельцем бумажной фабрики Роджерсом, она могла освещать его дом, фабрику и соседние строения.
В 1902 году запатентован искусственный шёлк (вискоза).
В 1929 году английская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.
В 1941 году началась операция "Тайфун" - немецкого наступления на Москву.
В 1954 году, пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка "Наутилус" (США).
В 1994 году совет сотрудничества стран Персидского залива объявил о прекращении экономического бойкота Израиля, который длился 46 лет.
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