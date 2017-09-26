ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Filarmonica-квартет. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:35 - Фестиваль итальянского кино NICE: "Как чокнутые". КЗ "Премьер", улица 50 Лет ВЛКСМ, 63. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Академия смеха". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - презентация курса "НЛП-практик". НЛП-Практик — это знание о том, как организовать ваше мышление, чувства, язык и поведение, чтобы достичь наилучших результатов. "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
20:00 - Неделя фильмов Клинта Иствуда: "Таинственная река" (2003). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11: - открытие аудитории L300 в Финансово-экономическом институте. ТюмГУ, ФЭИ, улица Ленина, 16.
11.00 - заседание круглого стола по теме: "Об осуществлении общественного контроля в Тюменской области". Облдума, улица Республики, 52. Большой зал заседаний.
11:00 - пресс-конференция "О реализации отдельных полномочий, направленных на сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов в Тюменской области. О деятельности общественного совета при Управлении" с участием начальника регионального Госохотуправления В.И. Щепелина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
12:00 - пресс-конференция "Законодательные подходы к решению проблем в сфере управления многоквартирным домом" с участием начальника Госжилинспекции Тюменской области Ларисы Боровицкой. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
14:00 - пресс-конференция "День войск гражданской обороны МЧС России" с у участием начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майора внутренней службы Юрия Алёхина. Аккредитоваться можно по телефону: +7-922-397-67-43.
15.00 - отрытая лекция депутата облдумы Юрия Конева для студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья на тему: "Проблемы и перспективы развития АПК" в рамках реализации информационного проекта "Открытая Дума". Облдума, улица Республики, 52, информационно-выставочный комплекс.
15:00 - презентация проекта-победителя "Зелёный остров" областного грантового конкурса социальных инициатив "Моя идея-2017" (открытие спортивной площадки, адаптированной для людей с ограничениями здоровья). Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов, улица Уральская, 60/1. Контактный телефон: 8-905-824-28-24 - Елена Тюрева.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1672 году королевская Африканская компания (Англия) получила монопольное право на торговлю рабами из Африки.
В 1811 году освящён Казанский собор в городе Санкт-Петербург
В 1825 году в Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Паровоз, сконструированный Джорджем Стефенсоном, провёз поезд с 450 пассажирами из Дарлингтона в Стоктон со скоростью 24 км/ч.е.
В 1863 году в Санкт-Петербурге открыт первый в России детский сад. Первые детсады были частными и дорогостоящими, поэтому были недоступны для простых людей.
В 1937 году в городке Альбион (штат Нью-Йорк) открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов.
В 1942 году нацистами уничтожено гетто в Иваново.
В 1990 году СССР вступил в Интерпол.
В 1991 году обравшийся XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ решал один-единственный вопрос — "О судьбе ВЛКСМ" — и принял решение о самороспуске.
В 2003 году произошло землетрясение магнитудой 7,5 в Республике Алтай, Россия (Чуйское землетрясение).
В 2007 году с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 запущена американская АМС Dawn (Рассвет), предназначенная для исследования астероидов Веста и Церера.
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