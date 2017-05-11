ДЛЯ ВСЕХ
11:30, 14:00 - "Детство, опалённое войной". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:00 - концерт "Этюд в весенних красках" детской школы искусств "Этюд". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:00 - кинопоказ фильма "Училка" режиссёра Алексея Петрухина (Россия, 2015). Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Вход бесплатный. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Гроза" - гастроли театра-студии Рrojeсt (Москва). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
19:00 - гала-концерт победителей I областного конкурса "Солист оркестра". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Мольер". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - спецпоказ громкой документальной киноновинки "Эпоха Танцев" - о последней в современной истории музыкальной революции - зарождении техно и расцвете рейв - движения. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
12-13 мая - специализированная выставка по развитию комфортной городской среды "Тюмень — наш дом". Программа мероприятия: http://dom.tyumen-city.ru/files/editor_vystavka/programm.pdf. Выставочный зал, улица Севастопольская, 12.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - экспертный совет в Тюменском технопарке, улица Республики, 142, конференц-зал "Сибирь"). Контактный телефон: 8 950 484 40 47 - Лидия Александровна Ковалева.
14:30 - городской этап Всероссийского научно-практического форума "Шаг в будущее". СОШ № 15, улица Северная, 1. Контактные телефоны: 8 (3452)29 79 13, 8 982906 96 66 - Надежда Валерьевна Сизова.
14:00 - подведение итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса "Семья года-2017" (награждение, концерт). Центр социальной помощи семье и детям "Семья", проезд Геологоразведчиков, д.14а). Контактный телефон: 8 (3452) 20 16 74 - Ирина Кустова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 996 году в Киеве освящен первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.
В 1311 году инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятелей Ордена тамплиеров.
В 1570 году в России основано Донское казачество.
В 1731 году началось судоходство по Ладожскому каналу.
В 1927 году первый полёт спортивного самолёта АИР-1, на котором были установлены первые советские мировые рекорды (эту дату считают началом деятельности конструкторского бюро Яковлева).
Постановление СНК СССР о создании войск внутренней охраны республики (ВОХР).
В 1949 году СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.
В 1965 году Западная Германия установила дипломатические отношения с Израилем; арабские страны разорвали отношения с Бонном.
В 1980 году на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа "Экипаж" с Георгием Жжёновым, Леонидом Филатовым, Анатолием Васильевым и Александрой Яковлевой в главных ролях. Режиссёр Александр Митта.
В 1998 году президент России Борис Ельцин впервые выступил в Интернете и ответил на 14 вопросов, поступившие со всех концов мира. Сеанс он-лайнового общения с публикой продолжался 30 минут.
В 2002 году на космодроме Байконур в результате обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на 112-й площадке полностью уничтожен советский космический корабль Буран.
В 2004 году в Англиканской церкви введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека нового прихода, который существует исключительно в сети.
В 2010 году запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в Интернете домен на кириллице.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru