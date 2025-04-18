Тюменским компаниям требуется более 15 тысяч работников

В марте работодатели Тюменской области искали более 15 тысяч новых работников. Эксперты hh.ru проанализировали, в каких сферах больше всего рабочих мест в Тюменской области, а также на каких специалистов спрос рос активнее обычного.

Больше всего вакансий на рабочих специальностях — здесь местные компании открыли 3,4 тыс. мест, или 22% от всего объема предложений о работе в регионе. На втором месте по объему спроса — сотрудники сферы строительства и недвижимости. Здесь сосредоточено более 3 тыс., или 20% вакансий. На третьем месте по востребованности этой весной — работники сферы производства и сервисного обслуживания (2,8 тыс., или 18% вакансий).

Есть небольшое охлаждение спроса на персонал в марте - объем активных вакансий сократился на 6% относительно апреля. При этом продолжает расти спрос на кадры из сфер "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты" и "Юристы" (по +2% в марте относительно февраля).

Есть и падение спроса. Так, начало года оказалось не самым позитивным для административного персонала — востребованность новых специалистов сократилась сразу на 21%, также снизилось число предложений для работников из сферы науки и образования (-17% вакансий).

Сегодня в Тюменской области пройдет Всероссийская ярмарка вакансий, в Тюмени желающих найти новую работу можно в КТЗ "Золотые ворота Сибири".