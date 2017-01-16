ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - "Неделя дежавю" - возможность найти информацию и ключи к решению ситуаций. Психологический центр "Маяк", улица Холодильная, 138, офис 305. Подробности здесь.
19:00 - 20:00 - бесплатные уроки катания на коньках (5+) на ледовой площадке по адресу: улица Максима Горького, 68/3 (сбор желающих в клубе "Смайлик"). Необходима предварительная запись по телефонам: 68-16-40 или 8 982-944-40-00.
19:00 - спектакль "Ничья земля" по пьесе Гарольда Пинтера. На экранах кинотеатров страны - два блистательных британских актера, удостоенных за свои заслуги почетного титула "Сэр" - Йен МакКеллен и Патрик Стюарт. ТРЦ "Гудвин", кинотеатр "Синема Парк", улица М. Горького, 70. Подробности здесь.
19:00 - "Фантазии Фарятьева". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция с участием священнослужителей, организаторов праздника ТООД "Сибирь православная" и администрации города Тюмени на месте проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в зоне отдыха Заречных микрорайонов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1209 году в Кембридже открыл двери университет - один из старейших и самых известных университетов в мире.
В 1773 году Джеймс Кук на корабле "Резольюшен", вышедшем на поиски Южного материка, впервые в истории пересек Южный полярный круг.
В 1869 году 33-летний Эндрю Хеллиди из Сан-Франциско, штат Калифорния, запатентовал фуникулер. В этот же день 1882 года Лирой Фирман из Чикаго, штат Иллинойс, запатентовал телефонный коммутатор. А в 1928 - Анатол Джозефо) из Нью-Йорка, запатентовал полностью автоматическую машину для проявки пленок. Аппарат Photomaton, собранный на чердаке дома, принес своему создателю миллионы долларов.
В 1920 году постановлением ВЦИК и СНК РСФСР в Советской России отменена смертная казнь. Однако спустя несколько месяцев, принимается закон "О революционных военных трибуналах", согласно которому революционные военные трибуналы наделяются правом применения смертной казни.
В 1945 году советские войска освободили от немцев Варшаву.
В 1966 году американский стратегический бомбардировщик B-52 столкнулся над Испанией с самолётом-заправщиком. В результате катастрофы семь человек погибли, одна из термоядерных бомб, находившихся на борту B-52, упала в Средиземное море и была найдена лишь через два месяца.
В 1991 году американские войска начали боевые действия против Ирака, ранее оккупировавшего Кувейт.
В 1996 году Госдума России провозгласила Севастополь русским городом.
В 2001 году компания "Monsanto" сообщила про начало полевых испытаний первого на планете генетически модифицированного сорта пшеницы.
В 2002 году под давлением международного сообщества в Афганистане принят закон, который запрещает выращивание мака, а также производство опиума и героина.
В 2005 году правительство Бразилии утвердило проект поворота части русла реки Сан-Франсиску в засушливые северо-восточные земледельческие районы страны. Полноводная и одна из самых длинных в мире (около 3 000 км) река, берущая начало в средней части Бразильского нагорья, впадает в Атлантический океан. Была намечена прокладка двух каналов: одного в северном, другого — в восточном направлении, длиной, соответственно, в 400 и 250 км.
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