ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - бесплатные тренировки в стиле WorkOut. Модные тренировки проходят каждый понедельник, среду и пятницу по адресу: улица П. Осипенко, 79 Дополнительные вопросы к организатору через группу в ВК: vk.com/tvoytrener72
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1712 году Пётр I основывает первую русскую Военную инженерную школу. Ныне это Военный инженерно-космический университет им. А. Ф. Можайского.
В 1820 году Беллинсгаузен и Лазарев подошли к берегам Антарктиды и открывают последний материк нашей планеты, приблизившись к ней в точке 69° 21' 28" ю. ш. и 2° 14' 50" з. д.
В 1909 году экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.
В 1969 году советские космические корабли "Союз-4" и "Союз-5" провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.
В 1973 году после мягкой посадки на поверхность Луны в восточную часть Моря Ясности советской межпланетной станции "Луна-21" в путешествие по спутнику Земли отправился "Луноход-2".
В 1989 году Указом Президиума Верховного Совета СССР отменяются все внесудебные решения, вынесенные так называемыми "тройками" и "особыми совещаниями" в отношении незаконно репрессированных коммунистов и беспартийных.
В 2003 году начал свой последний космический полет космический "челнок" Columbia. 1 февраля, при возвращении на Землю, он потерпел крушение – все семь членов экипажа, в их числе первый и пока единственный израильский астронавт, погибли. По иронии судьбы, Columbia был самым первым "шаттлом", который совершил космический полет (в 1981 году). Гибель Columbia стала причиной закрытия этой программы – в 2010 году полеты "челноков" прекратились.
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