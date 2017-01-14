ДЛЯ ВСЕХ
14:00, 18:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки" (16+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
15:00 - шоу "Гиппопотамус". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "Габриэли, Перселл". В концерте принимают участие артисты Тюменского государственного симфонического оркестра – Юлия Кочерова (альт, скрипка), Ольга Селезнева (флейта, траверс-флейта), Мария Блажевич (орган, фортепиано). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
17:00 - социальный спектакль "Победила я" по пьесе Ярославы Пулинович (14+). Театр "Солнце Сибири", улица П.Осипенко, 81, вход с Профсоюзной, 5 этаж. Подробности здесь.
18:00 - "Ветер в тополях". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Джазовое трио". Умеренно-прогрессивный джаз в исполнении тюменских джазменов. FABRIC BAR, улица Молодежная 74/4, второй этаж. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Music Jаm". Каждое воскресенье сцена дома печати приглашает музыкантов и зрителей поучаствовать в импровизационном концерте. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81, четвертый этаж. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1582 году в деревне Киверова Гора, близ Запольского Яма (южнее Пскова), между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор — перемирие сроком на 10 лет; один из дипломатических актов, завершивших Ливонскую войну 1558—1583. Русское государство отказалось от Лифляндии и Эстляндии в пользу Речи Посполитой.
В 1797 году в Лондоне был задержан и оштрафован шляпный мастер Джон Этеренгтон, вызвавший общественные беспорядки своим появлением на оживленной улице в цилиндре собственного изготовления. Этот головной убор, считающийся в наши дни старомодным символом респектабельности и консерватизма, когда-то воспринимался как недопустимый по отношению к добропорядочной публике.
В 1892 году в газете "Triangle" города Спрингсфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые опубликовал 13 правил ее проведения. Был установлен жесткий запрет на обман и драки в пределах площадки во время встречи. Разработанные Нейсмитом каноны ведения этой игры и по сей день остались практически неизменны.
В 1897 году император Николай II издал указ о чеканке золотой монеты. Тем самым было положено начало денежной реформы министра финансов Сергея Витте. Промышленный подъем, начавшийся в 1893 году, требовал средств, а свободная наличность в кассе Госбанка не превышала 20 миллионов рублей.
В 1943 году в Вашингтоне закончилось строительство здания Пентагона, предназначенного для размещения Министерства обороны США. В то время это было крупнейшее в мире офисное сооружение. Оно было полностью возведено на 29 акрах земли за 16 месяцев со дня закладки. Общая стоимость проектирования и строительства здания составила огромную сумму — 132,6 миллиона долларов.
В 1965 году в СССР на Семипалатинском полигоне (Казахстан) с помощью подземного термоядерного заряда было создано искусственное озеро Чаган. Ученые торжествовали: новый метод строительства! Озеро существует до сих пор. Правда, радиоактивное...
В 1992 году ЕС признал независимость Словении и Хорватии.
В 2001 году начал работу сайт "Википедии", wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.
В 2006 году вернулась на Землю капсула аппарата "Стардаст", содержащая образцы космического вещества.
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