ДЛЯ ВСЕХ
12:00, 16:00 - шоу "Гиппопотамус". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00, 16:00 - концерт популярной классической музыки. Оркестр "Камерата Сибири". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
14:30 - бесплатное занятие курса "Акварель". Romantic Art. Записаться, узнать подробности можно по телефону: (3452) 52-08-48.
18:00 - комедия "Академия смеха". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
С 23:00 - Старый новый год в "Доме Печати", улица П.
Осипенко, 81, 4 этаж. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1814 году в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Императорской Публичной библиотеки — одна из первых публичных библиотек в Восточной Европе.
В 1914 году Генри Форд первым в мире поставил сборку автомобилей на конвейер. Это была массовая легковушка, модель Ford T. Именно на этой машине была проведена всеобщая автомобилизация Америки.
В 1922 году в Петрограде создан Театр юного зрителя.
В 1942 году газета "Правда" опубликовала стихотворение "Жди меня", и Константин Симонов сразу стал одним из самых известных поэтов.
В 1962 году в СССР начал работу международный нефтепровод "Дружба".
В 1986 году - первый выход в арктический рейс четвертого советского атомного ледокола "Россия".
В 2002 году в России вступил в силу Федеральный закон "Об ограничении курения табака".
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