ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Приключения Буратино". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
17:00 - "Гроза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Тюменский филармонический оркестр: Старый новый год с Иоганном Штраусом. Дирижер – Питер Гут. Филармония, улица Республики, 34 Подробности, билеты здесь.
19:00 - моноспектакль "Здесь был Вася". Современная театральная притча, рассказанная одним актером в эстетике стрит-арт театра. Арт-Пространство "Квартира 50", "Дом Печати", улица Осипенко, 81. Подробности здесь.
20:00 - Stand-up. Арт-пространство "Квадрат", улица Герцена, 82/1. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1703 году в Москве вышел первый номер газеты "Ведомости". Это была первая в России газета; в 1992 г. в честь этого события был учреждён День российской печати.
В 1813 году русские войска во главе с императором Александром I под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова перешли Неман и, вступив в герцогство Варшавское, начали освобождение Европы от Наполеона.
В 1874 году в России на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность.
В 1942 году началось принудительный вывоз населения Украины в Германию (гастарбайтеры).
В 1944 году решением Ленгорисполкома возвращены исторические названия 20 площадям и улицам Ленинграда (в том числе Дворцовой площади и Невскому проспекту).
В 1947 году Сталин подписал постановление "О строительстве в Москве многоэтажных зданий". Семь "сталинских" высоток стали символом традиционной российской государственной идеи, властной вертикали. В масштабе страны – отдельные города, господствующие над безмерными и малолюдными просторами. В масштабе города – отдельные здания, господствующие над морем малоэтажных построек.
В 1953 году газеты "Правда" и "Известия" вышли с сообщением о раскрытии "заговора кремлевских врачей". Девять ведущих врачей (большинство из них - евреи) обвинялись в отравлении секретаря ЦК Андрея Жданова и начальника Главного политического управления Красной Армии Александра Щербакова.
В 1987 году вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, сделавший возможным возрождение предпринимательства, – "О совместном предпринимательстве и совместных хозяйственных объединениях". Популярной сделалась аббревиатура СП – совместное предприятие с участием зарубежного собственника. Увы, в наших условиях права частной собственности не было – а потому не было и ответственности ее владельцев. Предприниматели стали переводить безналичные деньги в наличные, и это стало одной из причин экономического краха Советского Союза.
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