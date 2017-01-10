ДЛЯ ВСЕХ
16:00 - акция "Православные против абортов". Храм святого праведного Симеона Богоприимца, улица Республики, 60.
17:00 - бесплатные тренировки в стиле WorkOut для парней и девушек. улица П. Осипенко, 79. Дополнительные вопросы к организатору через группу в ВК.
21:00 - открытие выставки "Тюмень: история и реальность". В экспозиции представлены фотографии дореволюционной Тюмени и современного города. Организаторы и вдохновители выставки - Алексей Шишов и Андрей Черепанов. Деловой центр "Вернисаж", улица Ямская, 87А. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1569 году в Англии состоялась первая упомянутая в истории лотерея. Проходила она в соборе Св. Павла.
В 1867 году в России принят закон о "воспрещении промысла водить медведей для забавы народа". До этого во время народных гуляний, да и просто по выходным, без каких-либо специальных поводов часто устраивались представления с "учеными" медведями.
В 1899 году министр иностранных дел России граф Михаил Николаевич Муравьёв обратился к другим державам с нотой, в которой содержались предложения о проведении международной мирной конференции по проблемам разоружения и сохранения мира. Такая конференция была созвана в мае этого же года в Гааге.
В 1909 году из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первой женской автогонки.
В 1962 году президент Джон Кеннеди в своем ежегодном докладе о положении в стране выдвинул ряд политических инициатив в качестве контрмер для борьбы с "экономическим наступлением Советского Союза и его коммунистических союзников". В числе этих контрмер президент Кеннеди предложил понизить тарифы на международную торговлю, уменьшить налоги, увеличить расходы на социальные проекты, создать новую программу помощи фермерам и оказывать федеральную помощь публичным школам.
В 1994 году начал работу новый парламент России — Федеральное собрание, избранный 12 декабря 1993 года и состоящий из двух палат: верхней — Совета Федерации и нижней — Государственной думы.
В 1999 году корпорация Intel анонсирует микропроцессоры следующего поколения, известные ранее под кодовым наименованием Katmai. Выпуск чипов начат под товарным знаком - Intel® Pentium® III.
В 2001 году американские ученые впервые показывают генетически "выведенную" (смоделированную) обезьянку по имени АНДи (от прочитанной наизнанку английской аббревиатуры DNA, то есть ДНК).
В 2011 году прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.
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