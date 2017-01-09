ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - громкие чтения книги Джеймса Боуэна "Боб – необычный кот". Центральная детская библиотека, улица Харьковская, 48/2.
16:00 - колядки и святочные игры с участием традиционных рождественских персонажей. Дворовая площадка по улице Камчатской, 154.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1514 году в Испании выходит из печати первое в мире издание Библии на нескольких языках.
В 1781 году заключен первый мореходный и торговый договор между Российской империей и Францией.
В 1863 году жители Лондона стали первыми в мире пассажирами метро. Ветка протяженностью 6322 метра, от станции Паддингтон до Фаррингтон-стрит, состояла из 7 станций. Поездка в один конец занимала 33 минуты. В вагонах было газовое освещение. Интерес к новшеству был огромный: уже в первый день работы лондонским метро воспользовались 30 тысяч человек.
В 1877 году одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.
В 1920 году на первом в истории заседании Лиги Наций ратифицирован Версальский договор, окончивший Первую мировую войну.
В 1922 году американец Томас Эдисон запатентовал аккумулятор.
В 1962 году случилась величайшая в истории лавин катастрофа: обвал с Невадо-Уаскаран (Перу). Объём массы снега и льда составил приблизительно 3 млн кубических метров, а к концу движения достиг 10 млн кубометров. Лавина за 7 мин. стёрла с лица земли городок Ранраирка, 6 меньших поселений и частично разрушила ещё три. Точное число жертв неизвестно. По приблизительным подсчётам погибло 4 тыс. человек и 10 тыс. голов домашних животных.
В 1984 году, после 117 лет молчания, США и Ватикан возобновили полноценные дипломатические отношения.
В 1997 году Бенин (страна в Африке) узаконил 10 января как праздник Вуду (колдовства).
В 2001 году Wikipedia вышла в свет как части "Нупедии". Через пять дней Wikipedia стала самостоятельным сайтом.
В 2010 году в Российской Федерации введён новый вид уголовного наказания — "домашний арест".
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