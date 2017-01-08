ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Митрополит Иларион" - рождественский концерт, посвященный 50-летнему юбилею деятеля современного православия, богослова и композитора митрополита Волоколамского Илариона. В программе вечера – монументальное по продолжительности и изумительное по красоте музыкальное произведение – "Рождественская оратория" для солистов, хора, оркестра. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1599 году в шотландском рыбацком городке Массельбург, расположенном в 10 км от Эдинбурга, на побережье залива Ферт-оф-Форт, создана древнейшая из официально зарегистрированных масонских лож.
В 1792 году заключён Ясский мирный договор между Россией и Османской империей, завершивший русско-турецкую войну 1787—1792.
В 1799 году в Англии впервые в мире был введен налог на прибыль.
В 1905 году мирная демонстрация петербургских рабочих - около 200 тысяч рабочих и членов их семей, включая женщин и детей,направлявшихся с петицией к царю, превратился в Кровавое воскресенье. Число жертв трагических событий этого дня составило, по разным оценкам, до 4 тысяч человек. Государь оставил в дневнике запись: "Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!" Это было вступление в революцию 1905–1907 годов.
В 1926 году Сокольническая радиостанция имени А. Попова провела первую в Европе передачу на коротких волнах. Для ускорения начала регулярного вещания требовался мощный стимул, причем на государственном уровне. Таким стимулом стало постановление СНК СССР от 28 июля 1924 года "О частных приемных радиостанциях", согласно которому частным пользователям разрешалось иметь приемные радиоустройства, а радиолюбителям - конструировать радиоприемники. Кроме того, постановление стимулировало развертывание промышленной базы по выпуску радиовещательных приемников.
В 1932 году в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики обнаружен богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки. В течение недели из гробницы извлекалось более 500 драгоценных предметов, в том числе великолепная золотая маска божества, а также необычайно тонкой работы человеческие черепа, высеченные из чистого горного хрусталя. В Монте-Альбане сапотеки обитают до сих пор, но утратили свои былые культурные традиции.
В 1958 году Совет министров СССР принял постановление об организации Новосибирского государственного университета, который рассматривался как составная часть СО АН СССР.
В 1992 году провозглашена независимость Республики Сербской.
В 2007 году представлен первый iPhone.
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